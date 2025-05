Marcelo Melo recebe homenagem especial de Roland Garros por jogar o torneio pela 20ª vez

Vinte vezes Roland Garros. Ao chegar a Paris, para a edição 2025 do Grand Slam, na França, Marcelo Melo recebeu uma homenagem mais do que especial. O mineiro ganhou uma réplica da porta do locker, que fica no vestiário principal dos jogadores, na quadra Philippe Chatrier, para comemorar a sua 20ª participação no torneio, que será o 70º Grand Slam de sua carreira. Roland Garros começa neste domingo e segue até o dia 8 de junho, encerrando a temporada europeia no saibro.

"Recebi esse presente bem bacana, a porta do locker que marca a 20ª vez que estou aqui, um torneio de tão boas memórias para mim", afirmou Melo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

Melo comemorou o título de Roland Garros em 2015, jogando com o croata Ivan Dodig, ano em que assumiu a liderança do ranking mundial de duplas. Foi sua primeira conquista de Grand Slam - ganhou depois Wimbledon, em 2017, com o polonês Lukasz Kubot. Melo e Dodig derrotaram os irmãos Bryan, Bob e Mike, parceria número 1 do mundo.