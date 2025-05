Leonardo Jardim analisa vitória do Cruzeiro sobre o Vila Nova e destaca força do elenco

Elogios a Eduardo e sequência do Cruzeiro

Todos os gols do Cruzeiro foram marcados no segundo tempo. Eduardo foi o grande destaque da partida, com duas bolas na rede. Jonathan Jesus anotou o terceiro gol da Raposa. O meia recebeu elogios do treinador Leonardo Jardim.

"É um jogador competente, 200% profissional, não é só 100%, é duzentos por cento. Tem muita qualidade, esteve dois anos no Botafogo, conseguiu ganhar títulos, no Al Hilal ganhou títulos, no Shabab conseguiu fazer boas atuações. É um jogador que eu acompanhava, por isso nunca tive dúvidas em relação a ele. Só está provando que é profissional, como jogador. Com ele, não tinha dúvidas, que ia nos acrescentar jogando de início e ao entrar no jogo", disse o treinador.

O Cruzeiro volta a campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), quando visita o Fortaleza, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão. A Raposa ocupa a 3ª posição, com 17 pontos. A equipe cearense é a 14ª colocada, com dez pontos.