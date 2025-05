Léo Jardim, do Vasco, é o goleiro da Série A com mais pênaltis defendidos desde 2024

Na última terça-feira, o Vasco eliminou o Operário-PR da Copa do Brasil na disputa de pênaltis, com direito a três grandes defesas do goleiro Léo Jardim. O atleta do Cruzmaltino, que tem aparecido com frequência neste tipo de decisão, lidera a Série A desde 2024 no quesito de penalidades defendidas.

Em 87 jogos pelo Vasco neste período, Jardim sofreu 111 gols, mas conseguiu defender sete pênaltis, seis deles em partidas válidas pela Copa do Brasil.

Além disso, Léo Jardim acumulou 287 defesas pelo clube desde 2024, o que gera uma média de 3,3 intervenções por jogo e um aproveitamento de 72% bolas defendidas. Os números são do site "Sofascore", especializado em estatísticas de futebol.