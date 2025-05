Juninho aguarda chances para se recuperar no Flamengo

Juninho, atacante do Flamengo, passa por um momento complicado e vem perdendo espaço na equipe. Nos últimos quatro jogos, ele foi utilizado em apenas dois pelo técnico Filipe Luís, com minutos limitados. O desempenho está abaixo da expectativa para a função de goleador.

Até o momento, Juninho marcou somente três gols em 20 jogos pelo Flamengo. Ele não é utilizado como titular há mais de um mês ? a última vez em que saiu jogando foi no duelo contra a LDU, no dia 22 de abril.

"O Juninho teve momentos bons e fez até gol na final do Carioca, então foi um jogador importante. Ele está no período de adaptação, não se encontra no melhor momento, mas vamos dar apoio a ele", avisou Filipe Luís.