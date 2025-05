Italo comemora gol pela Chapecoense e projeta clássico contra o Avaí

Na última sexta-feira, o atacante Italo marcou o gol da vitória da Chapecoense por 2 a 1 sobre o Cuiabá. O jogador de 22 anos, que se destacou no final do ano passado, balançou as redes pela primeira vez em 2025 e ajudou a equipe a entrar de vez na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro.

Do goleiro ao atacante ??