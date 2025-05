Indiciado, Augusto se diz inocente no caso VaideBet e reforça que não renunciará no Corinthians

"Minha vida é muito transparente, honesta. Sou um cara família. Desde que me tornei presidente do Corinthians, venho trabalhando incansavelmente. Duvido que existam corintianos igual eu ali dentro. Mas não passa pela minha cabeça renunciar, em hipótese nenhuma. Até porque não devo nada. Esse foi um grande contrato, se teve algum problema, a Justiça vai resolver. Não tivemos problemas em nenhum outro. Não tenho envolvimento nenhum. Confio na Justiça, quero mais do que ninguém essa investigação. Faço questão que a Justiça termine isso, temos que dar sequência. Eu não tenho nenhum tipo de acordo com empresa de jogador, tenho meu executivo de futebol. Estou muito tranquilo, não penso em renunciar. Isso não é manchar o Corinthians, o Corinthians está sendo manchado há várias gestões. Com todo esse imbróglio, tenho um contrato na mão que o Cori vai decidir, de um R$ 1 bilhão. Eu estou com a minha consciência tranquila", acrescentou.

Augusto Melo, mais uma vez, alegou que está sofrendo uma "pressão orquestrada" motivada por supostas brigas políticas internas no Parque São Jorge. Ele, ainda, pediu paciência aos torcedores e afirmou que irá comprovar sua inocência.

"Não é ir contra a torcida. Ela precisa saber a verdade. O torcedor normal não sabe a veracidade de tudo, tem um cunho político aí. Brigamos com um sistema bruto. Olha como peguei o Corinthians e como está hoje. Com toda essa mancha que veio do passado. Me cobravam auditoria, eu fiz e está comprovado o erro nas contas. Peçam a abertura das contas. Temos um Conselho Fiscal competente, acredito que há muita chance de reabrirem as contas. Espero que o torcedor tenha paciência porque tudo vai ser resolvido", disse.

"É isso que eles [opositores] querem. Sofro esse pressão desde o início. Eles tentam sufocar para que minha família se sinta pressionada. Eu não vou renunciar por uma coisa que não fiz. Vamos provar isso, estou tranquilo. Lá dentro se briga pelo poder, pelo status, coisa que não tenho. Não sou eu que mancho a imagem do Corinthians, são aqueles que se dizem corintianos, mas não pensam no clube, pensam no poder. Querem te prejudicar para tomar seu lugar", concluiu.

Entenda o caso

O inquérito foi concluído pelas autoridades na noite da última quinta-feira. Além de Augusto Melo, também foram indiciados o ex-superintendente de marketing Sérgio Moura, o ex-diretor administrativo Marcelo Mariano, além de Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, apontado no contrato entre clube e a casa de apostas como intermediador do acordo.