Goleira do Palmeiras recebe alta médica após desmaiar com choque em jogo contra o Cruzeiro

Após o choque com a jogadora do Cruzeiro, Tapia precisou ser substituída e Ravena entrou em seu lugar. O Palmeiras feminino já não conta com a goleira Natascha, que sofreu rupturas no ligamento cruzado anterior (LCA), no ligamento colateral medial (LCM) e no menisco.

O Palmeiras foi derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0 na última quinta-feira, em casa, pela 12ª rodada da Arena Barueri. Com o resultado, a equipe aparece na sexta colocação do Brasileiro feminino, com 21 pontos.