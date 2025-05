FPF libera a utilização da Arena Barueri após acusações de Leila Pereira

A decisão pelo veto da utilização da Arena ocorreu na última quarta-feira, com a justificativa do local estar sob reformas e não ter condição de receber jogos com público. Segundo o Regulamento Geral de Competições da FPF (Art. 8º), partidas válidas por torneios da FPF não podem acontecer sem a presença de torcedores, a menos que haja alguma sanção.

Apesar da restrição imposta pelo Regulamento da Federação, a Arena vem recebendo jogos normalmente, mesmo durante a sanção. A obrigação da presença de público não consta no regulamento da CBF e, portanto, partidas pelas competições organizadas pela entidade estão acontecendo normalmente no estádio.

A equipe profissional do Palmeiras já mandou três jogos lá neste ano. Além disso, as equipes sub-20 masculina e feminina, além da feminina principal, estão mandando jogos no local.