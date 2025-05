Flaco López celebra bom momento do Palmeiras e destaca força do elenco: "Um corre pelo outro"

Como dito acima por Flaco, o técnico Abel Ferreira tem promovido um rodízio importante no elenco do Palmeiras, dando minutos a quase todos os jogadores que tem à disposição. Nos últimos quatro jogos, por exemplo, o argentino foi titular em dois e saiu do banco em outros dois.

Neste sentido, o grupo palmeirense parece estar cada vez mais entrosado dentro de campo - fato destacado por Flaco López. O argentino entende que o companheirismo é uma das características mais importantes desse time do Verdão.

"O Abel fala muito sobre isso. Tem uma coisa que é inexplicável aqui no Palmeiras, que é isso: o trato humano que temos com todo mundo, desde os funcionários até os jogadores. Todo mundo tem muito respeito. Acho que somos grandes companheiros, e gostamos muito do time. Todo mundo deixa o egoísmo de lado e dá seu melhor sempre. Isso é o mais importante. É o que nos caracteriza. Um corre pelo outro, se esforça pelo outro", concluiu o argentino.

Com Flaco López à disposição, o Palmeiras volta a campo contra o Flamengo, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.