Ex-São Paulo, Beraldo reforça dinastia brasileira na zaga do PSG

"São nomes que dispensam comentários e que cresci assistindo e admirando. Para mim, é um privilégio conviver e aprender diariamente com o Marquinhos, dentro e fora das quatro linhas. Um jogador com esse currículo que ainda tem uma sede de títulos de um garoto que está começando só pode servir como inspiração para todos ao seu redor. Ele vive um grande momento e tenho certeza que ainda vamos conquistar muito mais coisas juntos", elogia Beraldo, que soma 57 jogos e 3 gols pelo PSG

O número de títulos de Beraldo e Marquinhos pode, de fato, aumentar em breve. No próximo sábado (24), o PSG disputa a final da Copa da França, contra o Reims, no Stade de France. No sábado seguinte (31), os parisienses viajam a Munique, na Alemanha, para enfrentarem a Inter de Milão na final da UEFA Champions League e podem conquistar um título inédito na história do clube.

Em junho, o PSG ainda disputará a primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA, nos Estados Unidos, em que foi sorteado para o Grupo B, ao lado do Botafogo, do Atlético de Madrid e do Seattle Sounders.