Escalação do São Paulo: Ruan sente dores no joelho e vira baixa para pegar o Mirassol

O clube paulista, porém, terá novamente uma série de desfalques importantes. Estão fora: Lucas (trauma no joelho direito), Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Igor Vinícius (lombalgia), Ferreira (lesão da fáscia plantar no pé esquerdo) e Marcos Antônio (lesão muscular na coxa esquerda). O jovem Lucca (entorse no tornozelo direito) fecha a lista de desfalques.

Desta forma, um provável 11 inicial do São Paulo tem: Rafael; Nahuel Ferraresi, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Alisson, Bobadilla, Lucas Ferreira, Oscar e Luciano; André Silva.