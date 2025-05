Escalação do Corinthians: Memphis, Garro e Matheuzinho viajam com o elenco para BH

O Corinthians finalizou na tarde desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, a preparação para o jogo contra o Atlético-MG, marcado para este sábado. O técnico Dorival Júnior pode ter um trio de novidades para a partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante Memphis Depay, o meia Rodrigo Garro e o lateral direito Matheuzinho, que se recuperavam de lesões, participaram do treinamento com o elenco e irão viajar com os demais companheiros para Belo Horizonte.

Isso, porém, não significa que os três atletas ficarão à disposição do técnico Dorival Júnior para enfrentar o Galo. Isso porque a delegação ficará concentrada na capital mineira no domingo e na segunda-feira, quando embarcará para Buenos Aires, sede do confronto com o Huracán, pela Sul-Americana, que acontece na próxima terça.