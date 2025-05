Em busca de soluções, Dorival faz testes em todos os setores e não repete Corinthians

O técnico Dorival Júnior ainda não conseguiu encontrar um padrão de jogo no comando do Corinthians. Em busca de soluções, o treinador tem promovido testes em todos os setores da equipe e ainda não repetiu uma escalação desde que desembarcou no Parque São Jorge.

Conhecido por fazer o 'arroz com feijão', Dorival tem feito mudanças consideráveis desde que assumiu o Timão. Ele preferiu alterar o esquema tático que antes era utilizado por Ramón Díaz e está testando alguns jogadores fora das suas posições habituais.

O garoto Breno Bidon, por exemplo, que sempre jogou como um volante, passou a ser usado mais avançado, na função de meia. Já o meio-campista André Carrillo, diante da ausência de extremos, foi deslocado para a ponta direita, enquanto Félix Torres foi de um zagueiro contestável para uma alternativa na lateral-direito.