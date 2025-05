Em alta no Bahia, Rodrigo Nestor projeta duelos contra Grêmio e Internacional

Autor de um belo gol na goleada por 4 a 0 sobre o Paysandu, no meio da semana, pela Copa do Brasil, o meio-campista Rodrigo Nestor comentou sobre seu momento no Bahia. Classificado na Copa do Brasil e presente no G6 do Brasileiro, a equipe terá duas batalhas duríssimas em Porto Alegre nos próximos dias.

No domingo, às 11h (de Brasília), pelo Brasileiro, enfrenta o Grêmio, na Arena, jogo que antecede a grande decisão da equipe na temporada, já que na quarta-feira, o Esquadrão de Aço precisa vencer o Inter no Beira-Rio para ir às oitavas de final da Libertadores da América.

Nestor destacou a importância que o elenco baiano tem na equipe diante do calendário apertado enfrentado pelo clube em 2025: "Fazer gol sempre é muito importante, traz confiança pra todos. Além de ter ajudado para selar a vaga na Copa do Brasil, a partida reforçou a força do nosso elenco para as decisões que estão por vir", disse Nestor, referindo-se à mescla de jogadores usada por Rogério Ceni durante a temporada.