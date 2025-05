Dono da casa, Charles Leclerc lidera primeiro treino livre para o GP de Mônaco de F1

Na manhã desta sexta-feira, o monegasco Charles Leclerc liderou o primeiro treino livre para o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. O piloto da Ferrari foi seguido por Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren).

Leclerc começou a sessão se envolvendo em um acidente com Lance Stroll (Aston Martin), que provocou uma bandeira vermelha no circuito. O piloto canadense não conseguiu voltar para a pista devido a problemas no carro. Enquanto o monegasco apenas trocou a asa dianteira e completou a volta mais rápida do treino livre, com o tempo de 1min11s964.

Max Verstappen terminou na vice-liderança, com 1min12s127, e Lando Norris completou o pódio, com o tempo de 1min12s290.