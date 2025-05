Djokovic se aproxima do 100º título ao chegar à final de Genebra

"(No) segundo set, ele quebrou o saque e eu consegui voltar para o tie-break, (tive) um match point, fiquei um pouco tenso lá. Mas estou muito feliz por ter me reagrupado no terceiro set e jogado o melhor set do torneio."

Djokovic: jejum de conquistas

Djokovic tentará garantir sua primeira vitória em torneios desde a conquista do ouro olímpico em Paris, no verão passado, quando enfrentará o polonês Hubert Hurkacz na final deste sábado.