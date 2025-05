Destaque do Palmeiras, Estêvão é o sub-23 da Série A com mais participações em gols em 2025

Classificação do Palmeiras e duelo contra o vice-líder no Brasileiro

Além dos gols de Estêvão, Flaco López também balançou as redes e fechou a vitória do Palmeiras sobre o Ceará. O Verdão se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil com o placar agregado de 4 a 0.

Agora, o Palmeiras volta a campo neste domingo, às 16 horas, quando recebe o Flamengo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

A equipe do técnico Abel Ferreira lidera a competição, com 22 pontos conquistados. O Rubro-negro é o vice-líder, com 18 pontos.