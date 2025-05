Destaque do Mirassol, Reinaldo projeta reencontro com São Paulo: "Muito carinho"

Neste sábado, o Mirassol visita o São Paulo, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela décima rodada do Brasileirão. O Leão, estreante na elite, tem 11 pontos e está na 12ª colocação. Um dos protagonistas da boa campanha da equipe é Reinaldo, ex-São Paulo, que disputa seu 14º Brasileirão consecutivo e reencontra seu antigo clube.

"Sempre que enfrento o São Paulo, faço questão de declarar minha gratidão por todo o tempo que vivi lá. É um clube que guardo com muito carinho, mas hoje visto a camisa do Mirassol. Quando o jogo começa, todo esse sentimento fica do lado de fora, e eu luto pelo clube que defendo. É um confronto direto e sabemos que não será fácil. O São Paulo é muito forte jogando em casa, mas já mostramos que temos condições de buscar pontos contra grandes equipes neste Brasileirão", disse Reinaldo, que, com quatro gols, é o artilheiro do Mirassol. Pelo Tricolor, ele atuou entre 2013 e 2022, tendo anotado 32 gols em 375 jogos.

Nesta edição, o experiente lateral soma quatro gols e duas assistências em nove partidas, liderando o ranking de participações ofensivas entre os laterais do Campeonato Brasileiro ? o que representa 43% dos gols do clube na competição. O segundo colocado nesse ranking é Luciano Juba, do Bahia, com quatro participações.