Destaque do Leverkusen, Wirtz recusa Bayern e encaminha ida ao Liverpool

Revelado pelo Bayer Leverkusen em 2020, Wirtz é um dos principais jogadores da equipe. Nas cinco temporadas que atuou pelo clube, foram 197 jogos, 57 gols e 65 assistências. Em 2024, o meia foi protagonista nas conquistas do Campeonato Alemão, primeiro da história do time, e da Copa da Alemanha.

Apesar de se tornar ídolo do Bayer Leverkusen, Wirtz sinalizou uma possível saída da equipe para alçar voos maiores. Desde então, o meia passou a ser o grande alvo do Bayern de Munique para a próxima janela de transferências. Os bávaros chegaram a abrir conversas pelo jogador, mas não obtiveram sucesso.

Após recusar o Bayern, Wirtz selou um acordo verbal com o Liverpool. É provável que os Reds paguem cerca de 130 milhões de euros (R$ 834,4 milhões) ao Bayer Leverkusen para concretizar a transferência. As informações são do jornal alemão Sky Sports.

Sem Wirtz, Bayern de Munique vai atrás de outros reforços

Após a recusa de Wirtz, o Bayern traçou novos planos para a janela de transferências. É provável que a equipe não vá atrás de outro meia e tente a contratação de um ponta-esquerda, posição carente no elenco.

São especulados dois pontas no Bayern. O primeiro é o japonês Mitoma, do Brighton, sensação nas últimas temporadas do Campeonato Inglês. Além dele, a equipe alemã também irá atrás do português Rafael Leão, do Milan, um dos principais jogadores do clube italiano.