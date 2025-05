Deco fala sobre renovação de Lamine Yamal com o Barcelona: "Vai por um bom caminho"

Após uma temporada badalada com a camisa do Barcelona, Lamine Yamal já preocupa os dirigentes do clube com seu curto tempo de vínculo com a equipe. O atacante tem contrato com os catalães até junho de 2026, porém, o diretor esportivo e ex-jogador Deco afirma que as negociações para um novo acordo caminham bem.

"A renovação está indo bem. Lamine é um jogador que tem uma maturidade que não é normal. Eu tenho um filho da mesma idade. É um jogador com muita qualidade e autoconfiança, mas nunca podemos esquecer que ele tem 17 anos", relatou o português, em entrevista à RAC1.