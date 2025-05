De esquecido à titular: Dorival "não desiste" de Cacá e recupera zagueiro do Corinthians

O técnico Dorival Júnior deixou bem claro na última entrevista coletiva que não irá abrir mão de nenhum jogador do Corinthians. E um dos casos que comprova a declaração do treinador é o do zagueiro Cacá, que foi de esquecido à titular do time.

Cacá estava sem espaço com Ramón Díaz e era visto como última opção para o setor, atrás até mesmo do jovem da base João Pedro Tchoca. Com a chegada de Dorival, no entanto, o cenário mudou.

O jogador voltou a ser utilizado com mais frequência e virou peça importante diante dos problemas defensivos da equipe alvinegra. Das sete partidas do Timão sob comando do novo treinador, o atleta foi titular em seis.