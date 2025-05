Com Corinthians, Palmeiras e São Paulo, confira os 16 classificados às oitavas da Copa do Brasil

Já Atlético-MG e Flamengo também passaram de fase ao aplicarem goleadas, mas contra Maringá e Botafogo-PB, respectivamente. Mesmo com três pênaltis perdidos no tempo normal, o Internacional passou pelo Maracanã após aplicar uma vantagem de quatro gols. Assim como o Colorado, o Cruzeiro também venceu tanto a partida de ida quanto o duelo da volta para garantir sua classificação.

Após vencer a ida por 3 a 2 dentro de casa, o CSA também garantiu vaga entre os 16 melhores ao eliminar o Grêmio em plena Arena com um empate em 0 a 0. Outro que se classificou através das penalidades foi o Retrô, que eliminou o Fortaleza logo depois da igualdade por 1 a 1.

Ao empatar em 1 a 1 com o Operário-PR em São Januário, o Vasco venceu nos pênaltis e se classificou. No duelo entre Athletico-PR e Brusque, a equipe paranaense venceu por 1 a 0 na Ligga Arena e também carimbou seu passaporte à próxima fase da Copa do Brasil.

Após golear o Capital por 4 a 0 no Nilton Santos, o Botafogo encaminhou sua classificação, que se concretizou mesmo após a derrota por 1 a 0 no Distrito Federal. Por fim, o Red Bull Bragantino avançou diante do Criciúma com o elástico placar agregado de 6 a 1.

Confira a lista completa dos classificados

Corinthians