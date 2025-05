CBF define data do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil

Sorteio da Copa do Brasil feminina

No mesmo dia, o sorteio da segunda fase da Copa do Brasil feminina também será realizado. Os confrontos da próxima etapa do torneio serão conhecidos às 13h30, um pouco antes do sorteio masculino. A cerimônia também ocorrerá na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e contará com transmissão da CBF TV.

Retomada a partir desta temporada, após um hiato de nove anos, a edição feminina da Copa do Brasil conhecerá as 32 equipes classificadas para a segunda fase nesta quarta e quinta-feira, datas dos jogos da primeira fase. As partidas da próxima etapa estão previstas para o dia 11 de junho. O sorteio será realizado em pote único, com todos os clubes podendo se enfrentar.

A segunda fase da Copa do Brasil feminina é composta por todas as equipes da Série A2 do Brasileirão e pelos classificados da primeira etapa do torneio, que conta com as equipes da Série A3. Os times da elite do futebol feminino nacional só entrarão na competição a partir da terceira fase.