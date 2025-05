Caso VaideBet: Polícia prepara mais relatórios e pode abrir novo inquérito contra Augusto Melo

O documento também expõe as ERB's (Estação Rádio Base), equipamento que faz a conexão entre os telefones celulares e a rede da operadora, do telefone de Alex Cassundé e prova que o dono da Rede Social Media Design LTDA, entre os dias 9 e 31 de dezembro de 2023, em nenhum momento foi ao Parque São Jorge, ao contrário do que afirmaram Augusto Melo, Marcelo Mariano e Sérgio Moura nos depoimentos.

O delegado, por fim, conclui que Alex Cassundé não foi o intermediário do contrato e que a inserção dele foi feita de maneira artificial, por "ardilosa simulação" para que "recursos financeiros do clube fossem, ilegalmente, desviados - ou melhor, subtraídos".

Tiago Fernando Correia ainda escreve que o quarteto agiu de maneira "orquestrada e criminosa" para afastar do negócio "aqueles que realmente contribuíram para a sua existência e êxito", com o intuito de que os valores fossem "atribuídos ao fictício intermediário, no caso, Alex Fernando André".

Segundo a Polícia, Antônio Pereira dos Santos, o Toninho Duettos, Sandro dos Santos e Washington de Araújo Silva, este último funcionário do Corinthians contratado por Augusto Melo, "foram as pessoas que, efetivamente, aproximaram a VaideBet do centenário Clube do Parque São Jorge".

Os investigadores também notaram, comprovaram e estranharam o fato de que Alex Cassundé não registrou qualquer Boletim de Ocorrência após, em tese, ter perdido R$ 1 milhão no caso em que ele se colocou vítima de um golpe. Mais que isso, Cassundé formatou o próprio celular, ou seja, apagou todas os registros do aparelho, no dia 30 de maio de 2024, justamente a data em que o Inquérito Policial teve início.

Cassundé, em outro momento, afirmou à Polícia que Maurício Manfran foi quem enviou a ele as informações sobre a Neoway Soluções Integradas, empresa fantasma para a qual ele repassou valores após ter recebido do Corinthians. A Polícia, no entanto, descobriu que Maurício morreu em 26 de abril de 2024, vítima,