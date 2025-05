Calderano vence coreano nas quartas de final e conquista medalha inédita no Mundial de tênis de mesa

Hugo Calderano está nas semifinais do Mundial de tênis de mesa, realizado em Doha, no Catar. Nesta sexta-feira, o brasileiro venceu o coreano An Jaehyun por 4 sets a 1 e avançou à próxima fase, garantindo uma medalha inédita para o Brasil na competição. As parciais do jogo foram 11/4, 11/6, 9/11, 11/7 e 12/10.

Não há disputa de terceiro lugar em torneios do tênis de mesa. Os dois atletas derrotados na semifinal garantem ao menos a medalha de bronze. Assim, Calderano garante um brasileiro pela primeira vez no pódio do Mundial.

Na próxima fase, Calderano enfrentará o chinês Liang Jingkun, número cinco do ranking mundial.