Avaí usará camisa especial do Dia Internacional das Crianças Desaparecidas

Avaí x Chapecoense

Os jogadores do Avaí entrarão em campo com uniformes especiais, com fotos de crianças desaparecidas. A partir do apito inicial, as camisas dos titulares estarão disponíveis para leilão no site playforacause.com.br. A ação ficará aberta até o dia 2 de junho, com lance inicial de R$ 499 por peça. A organização destinará o valor líquido arrecadado à Associação João Paulo II, que desenvolve projetos de desenvolvimento comunitário com a população de baixa renda da Comunidade da Praia, em Palhoça (SC).

Intitulada "Avaí em um jogo da esperança", a iniciativa visa dar visibilidade a casos de desaparecimento infantil e mobilizar a sociedade para o tema. As camisas dos jogadores serão personalizadas com os números em forma de mosaico com fotos reais de crianças desaparecidas em Santa Catarina, fornecidas pelo programa SOS Desaparecidos. A mensagem "Viu alguma dessas crianças? Disque 190" também estampa os uniformes.

Apoio do Avaí