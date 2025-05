Atlético-MG x Corinthians: informações e prováveis escalações do jogo do Brasileiro

Dorival pode ter novidades para o embate em Minas Gerais. O atacante Memphis Depay, o meia Rodrigo Garro e o lateral direito Matheuzinho treinaram parcialmente com o grupo nos últimos dias e podem ser relacionados. Já o zagueiro Gustavo Henrique, que passou por uma cirurgia de hérnia inguinal, segue ausente.

A tendência é que o treinador corintiano mantenha o rodízio das últimas partidas, promovendo mudanças pontuais visando preservar a integridade física do elenco.

Do outro lado, o Atlético-MG também avançou às oitavas da Copa do Brasil, eliminando o Maringá, e empatou sem gols com o Cruzeiro na última rodada da Série A. O time de Cuca está uma posição abaixo do Corinthians no torneio, com a mesma pontuação.

O Galo terá um desfalque importante por lesão. O atacante Cuello sofreu uma contusão muscular na coxa direita e não fica à disposição.