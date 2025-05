Atlético-MG e Adidas lançam nova camisa 2 em campanha que exalta força da Massa

Atlético-MG e Adidas lançam, nesta sexta-feira, a nova camisa 2 para a temporada 2025. Com diversos conteúdos voltados para as redes sociais, a campanha conta com um vídeo exclusivo produzido entre Galo e H2bet, patrocinador máster do Clube. Intitulada "Em qualquer lugar, não importa onde for", a campanha destaca a força da Massa para acompanhar o time em qualquer estádio do Brasil e do mundo, reforçando a identidade e tradição do modelo visitante do Galo, adicionando um toque de inovação.

A provável data de estreia do novo uniforme será dia 1º de junho, contra o Ceará, no estádio Castelão, em Fortaleza, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim como aconteceu em conquistas históricas, a Massa sempre esteve presente e disposta a apoiar o Galo - e é exatamente isso que o lançamento representa: o sentimento e a união da torcida atleticana, preparada para jogar junto com o time em qualquer lugar e situação.

"Ficamos extremamente felizes porque o resultado do trabalho ficou sensacional e queremos oferecer, sempre, o melhor para a Massa Atleticana. A qualidade dos conteúdos de divulgação acompanha a beleza da camisa", destaca João Gomide, superintendente de Negócios do Atlético-MG.