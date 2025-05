Após indiciamento, Gaviões da Fiel pede afastamento imediato de Augusto Melo do Corinthians

Os bastidores da política do Corinthians seguem quentes. Por meio de uma nota oficial, o Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Timão, pediu o afastamento imediato do presidente Augusto Melo, indiciado nesta quinta-feira pela polícia federal no caso VaideBet.

O mandatário corintiano foi indiciado pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro relacionados a antiga patrocinadora máster do clube.