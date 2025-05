Após classificação do Botafogo, Renato Paiva analisa derrota com o time reserva: "Sem ritmo competitivo"

O Botafogo não joga no final de semana e volta a campo apenas na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe a Universidad de Chile, pela sexta rodada da Copa Libertadores, no Nilton Santos. O Glorioso ocupa a 3ª posição do grupo A, com nove pontos. O clube chileno lidera a chave, com dez pontos.

"A mensagem é simples, eles (torcida) sabem tanto quanto nós da importância desse jogo. É uma torcida que não falha, que acompanha muito. Já no jogo contra o Estudantes fez um espetáculo fantástico. Para além do espetáculo, antes do jogo, o mais importante foi durante a partida a sua participação jogando com os jogadores durante os 90 minutos. O espero na próxima terça-feira é lotar o Nilton Santos, de energia, de positividade e de apoio, para que nós possamos somar os três pontos e conseguirmos a tão importante classificação rumo às oitavas da Libertadores", projetou Renato Paiva.