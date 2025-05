Análise: brilho de Estêvão dá luz ao Palmeiras em confirmação de vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Por Victória Romanelli

Já era de se esperar que o Palmeiras não teria vida muito fácil contra o Ceará para confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. E, assim foi. Contudo, o Verdão tinha uma arma poderosa: Estêvão, que brilhou para decidir o jogo. O Palmeiras, então, venceu o rival por 3 a 0, com dois de Estêvão e um de Flaco López, no Allianz Parque e avançou de fase.

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira seguiu sem repetir a escalação consecutivamente e montou a equipe com seis mudanças em relação ao jogo contra o Red Bull Bragantino, com destaques para as entradas de Felipe Anderson e Mauricio. Estêvão foi mantido no time, mas, dessa vez, mudou de lado e atuou pela esquerda e jogou como se fosse rotina.