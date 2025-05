Aliados de Augusto contratam Ministro do impeachment de Dilma para tentar derrubar votação no Corinthians

CONSELHEIRO TEM PEDIDO INDEFERIDO

Em meio à contratação de Cardozo, outro conselheiro aliado de Augusto Melo no Corinthians, Roberto Willian Miguel, conhecido como 'Libanês', sofreu uma derrota no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele havia entrado com uma solicitação na 5ª Vara Cível do Tatuapé para suspensão da votação do impeachment do presidente, agendada para esta segunda-feira, no Parque São Jorge, mas teve a pretensão indeferida nesta sexta-feira.

Sob risco destituição, Augusto Melo tem mobilizado seus pares nos bastidores para uma força-tarefa com o objetivo de afastar Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo e, consequentemente, impedir a votação de impeachment no CD.