Advogado não vê elementos para indiciamento de Augusto e promete defesa no Conselho

"O delegado junta imagens de um pseudo vídeo que não tem nada. Somos 35 milhões de corintianos, mais aqueles que querem se aproximar e dizem: 'Presidente, grava um vídeo comigo?'. Insinuar, dizer que isso significa que o presidente tinha conhecimento, é uma ginástica que não tem tamanho. Nos indignou. Eu afirmo o que pontuei na última entrevista. Não tem elementos para indiciar o Augusto. Por que indiciou na antevéspera da votação de impeachment? Por que o relatório não saiu depois da votação?", questionou.

Ricardo também garantiu que Augusto Melo irá se defender na reunião do Conselho Deliberativo marcada para esta segunda-feira, quando os conselheiros votarão o impeachment de Augusto Melo. Ele ainda disse que pretendia ter uma "conversa amistosa" com o presidente do CD, Romeu Tuma Júnior, para que o encontro fosse agendado para o meio deste ano, durante a paralisação do futebol brasileiro para o Mundial de Clubes da Fifa.

Apesar disso, o advogado assegurou que Augusto não entrará com ações na Justiça para suspender a votação, o que já foi feito por aliados do dirigente nos últimos dias.

"O indiciamento não significa condenação de ninguém. Ele é feito unilateralmente pelo delegado do inquérito. Indício não afeta presunção de inocência. Está expresso na constituição, que a pessoa só será julgada culpada após a sentença final, no ponto de vista jurídico, não político. Há casos de indiciamento que sequer tem ação penal, sequer tem denúncia. O indício não significa absolutamente nada. A defesa orientou o presidente a usar todas as formas possíveis de sustentar a inocência do presidente. Vamos usar o tempo para sustentar isso. Hoje é sexta-feira, a votação do impeachment é na segunda-feira. Muita calma nessa hora, serenidade. Temos um julgamento importante na segunda-feira. Qualquer decisão que o presidente tomar, pode ser entendido como o Augusto assumindo a culpa em um caso que ele é inocente. Estamos convencidos que o Conselho irá julgar de forma imparcial, serena. Teremos a oportunidade de exercer o direito de ampla defesa pela primeira vez. Esperamos que seja um momento de respeito à defesa", comentou.

"Não consigo insinuar um eventual conluio do delegado com pessoas aqui do Corinthians. Pretendíamos ter um diálogo amistoso com o presidente Tuma para que essa reunião fosse marcada para a intertemporada, quando não teremos jogos do Corinthians por causa do Mundial. Ficamos surpresos com esse movimento. Não estou insinuando nada, mas fico com essa dúvida", finalizou.

Entenda o caso