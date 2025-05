Xabi Alonso será apresentado no Real Madrid na segunda-feira

? Xabi Alonso is ALREADY working for Real Madrid.

De acordo com o Marca, chegam quatro novos auxiliares para o Real Madrid. Os assistentes Sebas Parrilla e Alberto Encinas, que faziam parte da comissão técnica no Bayer Leverkusen, seguirão com o treinador, além de Beñat Labaien. O preparador físico será Ismael Camenforte López, também ex-Leverkusen.

Números de Xabi Alonso no Leverkusen

Durante dois anos e meio no comando, Alonso levou o time ao título inédito do Campeonato Alemão, além da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanha. Ao todo, foram 138 partidas, 88 vitórias, 32 empates e apenas 18 derrotas.