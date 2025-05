Volante do Atlético-MG, Patrick se emociona ao marcar 1º gol pelo profissional: "Sentimento inexplicável"

Nesta terça-feira, na Arena MRV, o Atlético-MG goleou o Maringá pelo placar de 4 a 0, em jogo válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Deste modo, a equipe se classificou às oitavas de final da competição.

O jovem Patrick, de apenas 21 anos, marcou seu primeiro gol no profissional e comentou o momento especial.

"Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele faz na minha vida. É um sentimento inexplicável que eu senti nesta noite com essa torcida maravilhosa, eu só tenho que agradecer a Deus por esse momento que estou vivendo, aos meus companheiros, a todo staff do Atlético, que sem eles não seria possível, e também agradecer minha família, que me dá todo o suporte para eu batalhar no dia-a-dia e vivenciar tudo isso que vivenciei hoje", disse.