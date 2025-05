Veja quanto o São Paulo faturou por classificação às oitavas da Copa do Brasil

Na noite da última terça-feira, o São Paulo garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor superou o Náutico mais uma vez, por 2 a 1, no Estádio dos Aflitos, e avançou para a próxima fase do torneio com 4 a 2 no placar agregado.

Com a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo faturou uma bolada. Conforme antecipado pela CBF, todos os clubes que chegam à tal fase levam o valor de R$ 3.638.250,00. O valor é importante para o São Paulo, que vive situação complicada financeiramente.

Vale lembrar que, por ter entrado diretamente na terceira fase do torneio de mata-mata, o São Paulo já havia garantido outros R$ 2.315.250,00. No total, portanto, o Tricolor já embolsou quase R$ 6 milhões disputando apenas duas fases da Copa do Brasil.