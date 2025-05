Veja quanto o Corinthians arrecadou com classificação às oitavas da Copa do Brasil

O Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0 na noite da última quarta-feira, na Neo Química Arena, e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. A classificação garante mais de R$ 3 milhões em premiação aos cofres do time do Parque São Jorge.

Com vaga garantida nas oitavas, o Timão faturou R$ 3,6 milhões. A equipe já havia recebido R$ 2,3 milhões só pelo fato de participar da terceira fase da competição. Portanto, já arrecadou quase R$ 6 milhões.

Os comandados de Dorival Júnior podem ganhar mais R$ 4,7 milhões se passarem para as quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de título, somando premiações por todas as fases, o time alvinegro pode vir a faturar R$ 97,6 milhões.