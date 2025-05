Troféu São Paulo de Atletismo reunirá cerca de 900 atletas na Arena Caixa

A competição conta com a participação de 906 atletas de 60 clubes e associações de nove estados (SP, PR, SC, PE, GO, ES, RJ, AL e MG), do Distrito Federal e também de Angola. Serão dois dias de disputas.

Entre os destaques confirmados no Troféu São Paulo de Atletismo estão Valdileia Martins, da ORCAMPI, no salto em altura, recordista brasileira, atleta olímpica e eleita a melhor atleta do ano em 2024; seu companheiro de equipe, Bernardo Nunes, que fez neste ano 10.24 nos 100m rasos, a quinta melhor marca do país naquele momento, durante a IV Etapa do Circuito Paulista Open de Atletismo.

O torneio também terá a participação de Jucilene Lima, da IEMA, recordista sul-americana no lançamento do dardo neste ano em Mar del Plata, com 62,32 metros; e Erik Cardoso, do Sesi-SP, que em 2023 entrou para a história ao ser o primeiro atleta nacional a correr os 100m abaixo de 10 segundos, com 9,97.