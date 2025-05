Time reserva do Botafogo perde do Capital, mas avança na Copa do Brasil

O Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Capital, nesta quinta-feira, em Brasília. Mesmo assim, os alvinegros, que entraram em campo com uma equipe reserva, conquistaram a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil por terem goleado por 4 a 0 no Rio de Janeiro.

O gol da vitória do Capital aconteceu no primeiro tempo, com Rodriguinho. Os cariocas esperam seu adversário nas oitavas de final em sorteio a ser realizado na CBF.