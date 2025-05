Suzano Vôlei anuncia contratação do técnico Cezar Douglas

O Suzano Vôlei, semifinalista da última edição da Superliga, deu início à apresentação de seu plantel para a temporada 25/26 na manhã desta quinta-feira, com o anúncio oficial da contratação do técnico Cezar Douglas, brasileiro de 51 anos que voltou ao País após nove anos atuando no voleibol internacional.

"Foram anos trabalhando na Europa e, agora, senti que era o momento de voltar ao Brasil, um sentimento que cresceu ainda mais quando recebi o convite do Suzano para fazer parte do projeto. Estamos com uma equipe competitiva em um ambiente muito profissional e bem organizado, que dispõe de uma estrutura de primeira, o que é essencial para podermos lutar por coisas grandes na temporada. Estou muito feliz em assumir esse que é um dos times mais tradicionais da modalidade no Brasil, vamos trabalhar ao máximo para representar os torcedores e fazer grandes campanhas", comentou o técnico.