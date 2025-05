Stephan Barcha vence a 1.45m, é vice a 1.50m no 92º CSIO5* de Roma

Nesta quinta-feira, o atual campeão pan-americano e cavaleiro olímpico Stephan Barcha começou com vitória no 92º CSIO5* de Roma, na Piazza di Siena. Na 2ª prova, a 1.45m disputada em duas fases, os reis da velocidade Stephan e Chevaux Hex Lup Império Egípcio, Brasileiro de Hipismo de 15 anos, mais uma vez, não deram chances aos adversários, sem faltas, em 24s39, superando demais 67 conjuntos entre os quais 15 fecharam sem faltas.

A 2ª colocação coube ao top irlandês Cian O?Connor que cruzou a linha de chegada em 24s76, seguido por Neri Pierracini com Newton van?t Zorgvliet, pela Itália, em 25s24. Também representando o Brasil, Luiz Felipe de Azevedo Filho com sua Sierra du Piedroux Z, em ritmo cauteloso, preparando-se para Copa das Nações nesta 6ª, 23, classificou-se em 8º lugar.

Na sequencia, Stephan levou Dinozo Império Egípcio à 2ª colocação na primeira prova, 1.50m, disputada direto ao cronômetro. Stephan e Dinozo, garanhão sela francês de 12 anos, adquirido do medalhista olímpico Doda Miranda pelo time Império Egípcio no final de 2024, cruzaram a linha de chegada com percurso limpo, em 64s96. A vitória foi do norte-americano McLain Ward que montando Hight Star Hero, que zerou em 64s96. Estiveram a postos 60 conjuntos top mundiais, entre os quais 20 fecharam a competição sem faltas.