Seleções brasileiras feminina e masculina de rugby sevens disputam Sul-americano no Peru

As seleções brasileiras feminina e masculina de rugby sevens vão a campo neste final de semana para a disputa do Campeonato Sul-americano. O torneio será realizado em Lima, no Peru, pelo segundo ano consecutivo.

As equipes têm objetivos diferentes para a competição. A seleção feminina encara o torneio como uma oportunidade para jovens atletas se desenvolverem, enquanto a masculina busca a classificação para a próxima temporada do Circuito Mundial.

"Vamos a Lima com um grupo mesclado, que conta com estreantes e jogadores mais experientes. A expectativa é positiva, assim como o retrospecto contra as seleções do continente. A Colômbia é o adversário mais perigoso na fase de grupos, e o Chile em uma possível final. No ano passado, fizemos um jogo parelho contra os chilenos e agora vamos em busca do título", afirmou Lucas Duque, técnico da equipe masculina.