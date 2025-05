Seleção Brasileira conquista três ouros na ginástica rítmica em Portugal

A Seleção Brasileira de ginástica rítmica vive um momento especial. Após conquistar três medalhas de ouro na etapa de Portimão da World Challenge Cup, em Portugal, as atletas emocionaram os brasileiros e impulsionaram a venda de ingressos para o Campeonato Mundial, que será realizado no Rio de Janeiro em agosto. O primeiro lote, com 12.500 entradas, já foi esgotado, marcando o entusiasmo do público com a equipe.

Formada por Ana Luiza Franceschi, Barbara Galvão, Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Vitória Gonçalves e Nicole Pircio, a equipe comandada por Camila Ferezin brilhou ao conquistar o inédito ouro no conjunto geral ? única prova olímpica da etapa ? além dos títulos nas séries de cinco fitas e na série mista, com três bolas e dois arcos. Duda e Nicole, que estiveram nos Jogos de Paris, lideram a equipe ao lado das companheiras que integram a nova geração.

"Buscamos passar toda nossa experiência e vivência no esporte, e ajudar para que elas consigam entrar tranquilas e corajosas dentro de quadra... e assim todas estarem na mesma sintonia", contou Nicole, uma das capitãs. A técnica Camila destacou que, mesmo sem a presença de algumas rivais tradicionais, os resultados foram expressivos pelas notas obtidas: "Levando em conta as notas, o Brasil alcançou a maior nota do conjunto de 5 fitas e a segunda maior nota do conjunto misto".