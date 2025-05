São Paulo negocia extensão de empréstimo de Ruan, mas lida com entrave

O São Paulo deve ao Sassuolo uma das parcelas pelo empréstimo de Ruan Tressoldi, que desembarcou no Morumbis no segundo semestre do ano passado. Sem receber a quantia que lhe cabe, o clube italiano não está disposto a fazer qualquer outro acordo com o Tricolor antes de tudo ser colocado em dia.

O tempo não está a favor do São Paulo neste caso. Faltando pouco mais de um mês para o fim do contrato de empréstimo do zagueiro Ruan, a diretoria precisará encontrar uma solução rápida para não perder o atleta cujas últimas atuações têm sido dignas de elogios.