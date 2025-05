Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos celebram terceira edição de jogo festivo

Na edição deste ano, além de Roberto Carlos e Ronaldinho, que vão novamente capitanear as equipes em campo, estarão presentes grandes nomes como John Terry, Claude Makélélé, Diego Lugano, Valderrama, Higuita, Gilberto Silva, Beletti, Willian, Mario Yepes, Ricardo Quaresma, o ex-jogador de basquete Steve Nash, o influenciador Khaby Lame, além de outros ícones do esporte que serão anunciados nos próximos dias.

"O The Beautiful Game já virou um grande encontro de lendas do futebol mundial. O carisma e a história do Ronaldinho e do Roberto Carlos atraem grandes nomes, que aproveitam essa época do ano para confraternizar e relembrar grandes momentos", afirma Rafael Alves, CEO do The Beautiful Game.

"Após o enorme sucesso do evento em 2022, em Miami, e depois em 2023, em Orlando, não pudemos realizar a edição de 2024 por conta de calendário e agenda da dupla. Mas, neste ano, eles fizeram questão de retomar o evento, pois muitos craques fizeram esse apelo. Os fãs podem esperar muitas estrelas de volta e uma grande noite com a presença de muitos jogadores entre os melhores da história, além de celebridades e influenciadores que estão estourando mundo afora", completa Alves.