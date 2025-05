Red Bull Bragantino atropela Criciúma e vai às oitavas da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Red Bull Bragantino recebeu o Criciúma no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques e goleou por 6 a 0. Os gols foram marcados por Eduardo Sasha, Lucas Barbosa (3) e Thiago Borbas (2).

Com o resultado positivo, o Massa Bruta, que havia perdido o jogo da ida por 1 a 0, reverteu o prejuízo e avançou às oitavas de final da competição. Já o Criciúma, que eliminou Operário-MS e Remo, se despede do torneio.

O Red Bull Bragantino retorna aos gramados na próxima segunda-feira, contra o Juventude, pela décima rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques. No mesmo dia, o Criciúma recebe o Coritiba, no Estádio Heriberto Hülse. A partida, válida pela nona rodada da Série B, está marcada para às 19h.