Presidente do Grêmio se reúne com Comissão de Arbitragem após marcação polêmica na Copa do Brasil

O lance capital aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo. Wagner Leonardo desviou cruzamento de Lucas Esteves e Aravena finalizou. O goleiro Gabriel Félix defendeu e, na bola rebatida, Aravena novamente chutou e desta vez fez o gol. O árbitro viu uma falta no momento da disputa de bola no cruzamento e anulou o lance.

A próxima partida do Imortal Tricolor será neste domingo, recebendo o Bahia na Arena do Grêmio. A partida está marcada para às 11h (de Brasília), válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.