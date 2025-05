Presidente da FPF cita "ótima relação" com Leila e diz que irá reverter interdição da Arena Barueri

O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, se pronunciou sobre as acusações de retaliação ao Palmeiras feitas por Leila Pereira, mandatária do Verdão, após interdição da Arena Barueri. Leila considerou a decisão uma represália ao clube alviverde pelo não apoio à candidatura de Reinaldo à presidência da CBF.

Na última semana, a mandatária apoiou publicamente o candidato Samir Xaud, alegando que ele defende as pautas de interesse do Palmeiras. Reinado disse respeitar a posição de Leila e revelou que recebeu um novo ofício da concessionária sobre a liberação parcial do público e, assim, irá liberar o estádio nesta sexta-feira.

"Sempre tivemos uma ótima relação com a presidente Leila e com o Palmeiras. E respeito sua posição política na eleição da CBF. Em relação à interdição da Arena Barueri, recebemos hoje novo ofício da concessionária, informando sobre a liberação parcial para o público, e amanhã no primeiro horário o estádio será autorizado novamente", disse Reinaldo.