Estêvão desconversa sobre seleção e agradece apoio do Palmeiras: 'Gratidão'

Estêvão foi decisivo e autor de dois gols do Palmeiras na noite desta quinta-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, no Allianz Parque. O resultado garantiu o Verdão nas oitavas de final da Copa do Brasil, com um agregado de 4 a 0.

O garoto foi perguntado sobre estar numa possível pré-lista de Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na próxima data Fifa. O treinador irá anunciar os convocados na próxima segunda-feira.

"Sinceramente, não sei, coloco nas mãos de Deus. Minha cabeça está no Palmeiras e quero desfrutar aqui", disse ao Amazon Prime.