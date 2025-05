Palmeiras tenta apagar fantasmas de eliminações recentes em casa na Copa do Brasil

Já em 2021, o então atual campeão foi eliminado para o CRB ainda na terceira fase. Na oportunidade, o Alviverde venceu o primeiro jogo, por 1 a 0, mas sofreu o empate na volta, no Allianz Parque, e caiu nos pênaltis (4 a 3). No ano seguinte, passou pela Juazeirense na terceira fase, decidindo fora de casa (duas vitórias por 2 a 1).

Depois, nas oitavas foi eliminado pelo São Paulo. O Verdão perdeu o primeiro jogo, por 1 a 0, empatou o agregado ao vencer por 2 a 1, mas acabou levando a pior, novamente nos pênaltis, também por 4 a 3. Em 2023, o Palmeiras chegou mais longe. Na terceira fase, passou pelo Tombense, e nas oitavas, pelo Fortaleza, com ambos jogos de volta como visitante.

Contra o time mineiro, venceu a ida por 4 a 2 e empatou a volta por 1 a 1. Diante do Leão, venceu o primeiro jogo por 3 a 0 e perdeu o seguinte por 1 a 0. Nas quartas de final, perdeu os jogos jogos: o de ida (1 a 0), no Morumbis, e o de volta (2 a 1), no Allianz Parque.

Por fim, em 2024, passou da terceira fase contra o Botafogo-SP. Venceu o primeiro jogo, por 1 a0, no Allianz e empatou sem gols em Ribeirão Preto. Já nas oitavas, perdeu do Flamengo, no Maracanã, por 2 a 0, venceu em casa, por 1 a 0, mas, em desvantagem no agregado, deu adeus à competição diante da torcida.